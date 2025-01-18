BMW Group, 2024 yılında toplam 2.450.804 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 426.594’ü tamamen elektrikli otomobillerden oluştu. Elektrikli otomobil satışlarında önemli bir artış yakalayan marka, Avrupa'da yeni elektrikli araç siparişlerinde de ciddi bir yükselme kaydetti. BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarıyla dünya çapında güçlü bir performans sergileyen BMW Group, 2024’te yüzde 13,5’lik bir artışla elektrikli otomobil satışlarını artırmayı başardı.

Türkiye’de BMW’nin başarısı

Türkiye’de de BMW ve MINI markalarının elektrikli otomobil satışları dikkat çekti. Borusan Otomotiv, Türkiye’de 10.181 elektrikli BMW ve 3.635 elektrikli MINI satışıyla, elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldı. Borusan Otomotiv, bu satışlarla dünya genelinde BMW Group’un en çok elektrikli otomobil satan üç distribütöründen biri olmayı başardı. Ayrıca, Türkiye’deki satışların yüzde 39,5’i BMW modellerinden, yüzde 76,4’ü ise MINI modellerinden tamamen elektrikli araçlardan oluştu.

MINI ve BMW M’nin global başarısı

2024 yılında MINI markası, dünya çapında 244.915 satış gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. MINI Türkiye, elektrikli MINI satışlarında 3.635 adetle dünyada 5. sırada yer aldı ve yüzde 76,4’lük elektrikli satış oranıyla birinci sıraya yerleşti. MINI, binek otomobil pazarında en hızlı büyüyen üçüncü marka olurken, premium segmentte birinci oldu.

BMW M, 2024 yılında toplam 206.582 araç satışıyla yüzde 2,1’lik bir satış artışı sağladı ve bu başarısıyla tarihindeki en yüksek satış rakamını elde etti.

Borusan Otomotiv’in küresel başarıları

Borusan Otomotiv, 2024 yılında 25.784 adet BMW satışı gerçekleştirerek "Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü" unvanını kazandı. Ayrıca, MINI markasında da dünyanın en büyük distribütörü olmaya devam etti. MINI, satışlarını yüzde 80,59 oranında artırarak binek otomobil pazarında en çok büyüyen üçüncü marka oldu.

BMW Motorrad Türkiye, 3.980 motosiklet satışıyla tarihinin en yüksek ikinci satış rakamına ulaşarak, Avrupa’da 8. sırada yer aldı. 500 cc üzeri motosiklet pazarındaki payını artıran Borusan Otomotiv, premium motosiklet pazarında birinci, tüm motosiklet markaları arasında ise ikinci sırada yer aldı.