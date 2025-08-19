Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak’ta dün akşam yaşanan olayda, boşanma sürecinde olan bir çift hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kemal Demir (29), takside bulunan eşi Nazlı Demir’i (24) silahla vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, Kemal Demir de intihar girişiminde bulundu. Her iki taraf da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen çift hayatını kaybetti. Olay sırasında araçta bulunan sürücü İ.Y. de yaralandı.

Yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralıların hastanelere taşındığını, çiftin cenazelerinin dün akşam defnedildiğini bildirdi.

Olayın, çiftin boşanma aşamasında olmasından kaynaklanan anlaşmazlık sonucu meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.