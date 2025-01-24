İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin 6 araca çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, gece saatlerinde trafiği kilitledi.

Işıklarda bekleyen 6 araca çarptı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 MK 0398 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trafik kısa süreliğine durdu

Kazada hafif yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nin iki şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum, cadde üzerinde araç yoğunluğuna yol açtı. Olay yerine çağrılan çekicilerle kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan ve yol temizliği yapıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, kazanın nedenini ve sürücünün olası ihmallerini araştırmak üzere inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri de soruşturmada değerlendiriliyor.