Boyalık Beach Hotel & Spa, İzmir'in güzelliklerinden biri olarak beş yıldızlı konforu ve geniş olanaklarıyla dikkat çeken bir tatil cennetidir. 236 odalı bu şık tesis, Mavi Bayrak sertifikasına sahip olup, deniz kenarında keyifli bir tatil deneyimi sunar. Hem konfor hem de erişilebilirlik açısından üst düzey bir hizmet anlayışına sahip olan otel, engelli dostu odalarıyla da öne çıkar.

Termal spa ve sağlık hizmetleri

Otelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, zengin termal tesisleri ve sağlık olanaklarıdır. Termal suları ve çamur banyoları, çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde etkili destek sunar. Özellikle kireçlenme, iltihabi romatizma, ortopedik problemler, spor yaralanmaları, kas hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar gibi durumlarla mücadele edenler için bu tesisler büyük fayda sağlar. Termal tesislerin, sadece konuklara değil, aynı zamanda günlük ziyaretçilere de açık olduğunu belirtmek gerekir. Bu, yerel halkın ve tatilcilerin de bu sağlık avantajlarından yararlanabileceği anlamına gelir.

Engelli dostu özellikler

Boyalık Beach Hotel ve Spa, tüm misafirlerinin rahatlığını göz önünde bulundurarak engelli dostu bir yapıya sahiptir. Engelli misafirler için özel olarak tasarlanmış odalar, konforlu bir konaklama deneyimi sunar. Ayrıca, otelin diğer alanları da engelli erişimine uygun olarak düzenlenmiştir.

Tatil ve dinlenme olanakları

Otel, konuklarına deniz kenarında unutulmaz bir tatil fırsatı sunar. Modern tasarımı, geniş ve rahat odaları, mükemmel hizmet anlayışı ile tatilcilerin beklentilerini karşılar. Yüzme havuzları, plaj alanları ve çeşitli spor aktiviteleri ile tatilinizi renklendirebilirsiniz.

Boyalık Beach Hotel ve Spa, lüks konaklama, mükemmel sağlık hizmetleri ve erişilebilirlik açısından sunduğu olanaklarla tatilcilere eşsiz bir deneyim sunar. İster termal sağlık avantajlarından yararlanmak, ister deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyin, bu tesis sizleri bekliyor. Hem dinlenmek hem de sağlığınıza dikkat etmek istiyorsanız, Boyalık Beach Hotel & Spa mükemmel bir tercihtir.

Boyalık Beach Hotel & Spa: Konum ve ulaşım

Boyalık Beach Hotel & Spa, İzmir'in merkezine yakın bir konumda bulunan, Çeşme'nin güzel sahil kasabasında yer alır. Bu bölge, Ege Denizi'nin berrak sularına ve güzel plajlarına sahip olup, rahatlatıcı bir tatil deneyimi sunar.

Adres: Boyalık Beach Hotel & Spa Boyalık Mahallesi, 35. Sokak No: 1, Çeşme, İzmir, Türkiye

Ulaşım bilgileri

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ulaşım: Araç Kiralama: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yaklaşık 90 km uzaklıktaki Çeşme'ye araç kiralayarak ulaşabilirsiniz. Yolculuk, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecektir.

Taksi: Havalimanından doğrudan taksiyle Çeşme'ye gitmek de bir seçenektir. Yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecektir ve taksi ücreti mesafeye göre değişir.

Otobüs: Havalimanından İzmir şehir merkezine otobüsle gidip, ardından Çeşme'ye giden otobüs seferlerini kullanabilirsiniz. Bu yolculuk toplamda yaklaşık 2 saat sürebilir. İzmir Merkez'den ulaşım: Araç Kiralama: İzmir şehir merkezinden yaklaşık 90 km uzaklıktaki Çeşme'ye araç kiralayarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecektir.

Taksi: İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye taksiyle gitmek de mümkündür. Bu yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika sürecektir.

Otobüs: İzmir Otogarı'ndan Çeşme'ye giden otobüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüs yolculuğu yaklaşık 1 saat 30 dakika sürecektir.

Notlar

Çeşme'ye geldiğinizde, Boyalık Beach Hotel & Spa'nın otopark olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Otelin önceden rezervasyon yapılması önerilir, özellikle yaz aylarında yoğun dönemlerde.