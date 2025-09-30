Bozdoğan Belediyesi’nden Kadınlara Özel “Bizim Gız Kafe”

Bozdoğan Belediyesi, kadınlara yönelik örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel’in seçim döneminde sözünü verdiği “Bizim Gız Kafe” projesinde fiziki gerçekleşme %65 seviyesine ulaştı.

Kadınların talepleri doğrultusunda şekillenen proje, kısa süre içinde Bozdoğanlı kadınların hizmetine sunulacak. İçinde bebek bakım odaları, çocuk oyun grupları ve sosyal alanların yer aldığı kafe, kadınların gün buluşmalarını gerçekleştirebilecekleri nezih, ferah ve modern bir mekân olacak. Anneler, hem sosyalleşme fırsatı bulacak hem de çocuklarını güvenle oyun alanında vakit geçirmeleri için bırakabilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, kadınların sosyal yaşama daha aktif katılması gerektiğini vurgulayarak,

“Kadınlarımız bu projeyi bizden talep etti. Biz de söz verdik, yerine getiriyoruz. Kadın eli değen her yer güzelleşir. Bizim Gız Kafe de bu güzelliğin en somut yansıması olacak.” dedi.

Kadınlara pozitif ayrımcılık esasına dayanan proje, ilçede sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor. “Bizim Gız Kafe”, sadece bir kafe değil; kadınların kendilerini ifade edebileceği, üretebileceği ve dayanışma ruhunu hissedebileceği bir yaşam alanı olacak. Bozdoğan’ın merkezinde yükselen bu özel mekân, kadınlara ait sıcak ve güvenli bir buluşma noktası olacak.