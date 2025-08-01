RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi 4-0 yenerek toplam skoru 5-0’a taşıdı ve üst tura yükseldi. İstanbul temsilcisi, 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.
İlk yarıda üç gollü üstünlük
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan turuncu-lacivertliler, 17. dakikada Brnic’in kafa golüyle öne geçti. 31. dakikada Crespo’nun tamamladığı pozisyonla farkı ikiye çıkaran İstanbul temsilcisi, 36. dakikada Da Costa’nın golüyle devreyi 3-0 üstün tamamladı.
İkinci yarıda tempo düştü, gol geldi
Mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, 80. dakikada Kemen’in kornerinde Operi’nin kafa golüyle skoru 4-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, toplamda 5-0’lık skorla 3. eleme turuna yükseldi.
Viking ile eşleşti
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti. Karşılaşmalar önümüzdeki hafta oynanacak.
Maç Detayları
Stadyum: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna)
Başakşehir 11’i:
Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir (77’ Umut Güneş), Crespo, Ömer Ali Şahiner (68’ Kemen), Yusuf Sarı (68’ Deniz Türüç), Brnic (68’ Selke), Da Costa (57’ Shomurodov)
Cherno More 11’i:
Iliev, Donchev (46’ Martin), Atanasov, Stefanov (46’ Chandarov), Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles (90+2 Tonev), Weslen (46’ Pedro), Lazarov, Sidney (79’ Zlatev)
Goller:
17’ Brnic, 31’ Crespo, 36’ Da Costa, 80’ Operi (Başakşehir)
Sarı Kartlar:
Weslen (40’), Panov (42’), Panayotov (72’) - Cherno More