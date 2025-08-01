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17’ Brnic, 31’ Crespo, 36’ Da Costa, 80’ Operi (Başakşehir)

Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir (77’ Umut Güneş), Crespo, Ömer Ali Şahiner (68’ Kemen), Yusuf Sarı (68’ Deniz Türüç), Brnic (68’ Selke), Da Costa (57’ Shomurodov)

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç temsilcisi Viking ile eşleşti. Karşılaşmalar önümüzdeki hafta oynanacak.

Viking ile eşleşti

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Mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, 80. dakikada Kemen’in kornerinde Operi’nin kafa golüyle skoru 4-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, toplamda 5-0’lık skorla 3. eleme turuna yükseldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan turuncu-lacivertliler, 17. dakikada Brnic’in kafa golüyle öne geçti. 31. dakikada Crespo’nun tamamladığı pozisyonla farkı ikiye çıkaran İstanbul temsilcisi, 36. dakikada Da Costa’nın golüyle devreyi 3-0 üstün tamamladı.

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi 4-0 yenerek toplam skoru 5-0’a taşıdı ve üst tura yükseldi. İstanbul temsilcisi, 3. eleme turunda Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak.

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