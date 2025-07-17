Bozdoğanlı üreticiler çiğ süt fiyatına yapılan artışı yetersiz buldu

Ulusal Süt Konseyi’nin 1 Ağustos itibarıyla çiğ süt referans fiyatını litre başına 17,15 TL’den 18,35 TL’ye yükseltmesi, Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki süt üreticileri tarafından tepkiyle karşılandı. Beklentileri en az 21 TL olan üreticiler, açıklanan artışın artan üretim maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Saadet Partisi üreticilerle sahada buluştu

Zam kararının hemen ardından Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanlığı, ilçede hayvancılıkla uğraşan bir üreticiyi ziyaret ederek yaşanan sorunları sahada dinledi. İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, yapılan görüşme sonrası kamuoyuna açıklamada bulunarak, süt üreticisinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

“Üretici emek veriyor, karşılığını alamıyor”

Kayaoğulları, Ocak ayından bu yana süt fiyatlarının sabit kaldığını hatırlatarak, aynı dönemde yem, mazot, elektrik, su ve işçilik gibi temel girdi maliyetlerinin hızla yükseldiğini söyledi. “Bugün birçok üretici süt üretimini bırakmayı ya da hayvanlarını kesime göndermeyi düşünüyor. Bu yalnızca Bozdoğan’ın değil, Türkiye’nin üretim geleceğini tehdit eden bir durumdur” dedi.

“Fiyat politikasının bedelini üretici ödüyor”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla süt fiyatlarını 19 TL’nin altında tutmaya çalıştığını ifade eden Kayaoğulları, bu politikanın bedelini üreticilerin ağır şekilde ödediğini söyledi. “Gün doğmadan ahırına giren üretici, emeğinin karşılığını alamadığı için üretimden vazgeçmek zorunda kalıyor,” şeklinde konuştu.

“Türkiye, üretenin kazandığı bir ülke olmalı”

Saadet Partisi olarak süt fiyatlarının adil, gerçekçi ve üreticiyi koruyacak biçimde belirlenmesi gerektiğini savunduklarını belirten Kayaoğulları, “Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan’ın da ifade ettiği gibi, Türkiye üretenin kazandığı bir ülke olacak. Biz bu hedef için çalışıyoruz,” dedi.

“Üreticiler yalnız değil”

Bozdoğan’daki üreticilere seslenen Kayaoğulları, “Üreticimiz yalnız değildir. Bu konuyu milletvekillerimize taşıyacağız. Tarımın ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için üreticinin emeği mutlaka karşılık bulmalıdır,” ifadelerini kullandı.

Bozdoğan’da yaşanan bu tepkiler, kırsal bölgelerde süt üreticilerinin artan ekonomik baskılar karşısında giderek zorlandığını bir kez daha ortaya koydu. Üreticiler, adil fiyat politikaları ve destekleyici tarım uygulamaları bekliyor.