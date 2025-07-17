Nazilli’de Pati Köyü Projesi tanıtım toplantısı yapılacak

Nazilli Belediyesi, bölgenin en kapsamlı barınak projesi olarak nitelendirilen Pati Köyü için tanıtım toplantısı düzenliyor. 18 Temmuz Cuma günü saat 13.30’da Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya dernekler ve sivil toplum kuruluşları katılacak. Toplantı halka açık olarak düzenlenecek.

Toplantıda barınak alanı, sosyal donatılar, tesisin içeriği ve projenin hazırlık ile onay süreci gibi detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşılacak.

20 bin metrekarelik alanda kapsamlı tesis kurulacak

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Pati Köyü’nün yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda kurulacağını belirtti. Projenin sadece kedi ve köpekler için değil, tek tırnaklı sahipsiz hayvanlar için de bir yuva olacağını söyledi.

Başkan Tetik, “Doğal yaşam alanları, padoklar, ameliyat alanı, eczane, veterinerlik hizmetleri, personel kullanım alanları, karantina bölümü, müşahede, danışma, mama üretim tesisi ve depo ile hayvan mezarlığı gibi pek çok imkanın yer alacağı Pati Köyü’müz için tüm ön hazırlıkları tamamladık” dedi.

Proje bölgenin en büyük ihtiyacını karşılayacak

Tetik, Pati Köyü Projesi’nin Nazilli’nin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Halkımızla, derneklerimizle el ele vererek bu bölgenin en kapsamlı barınağına imza atacağız. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor ve bir an evvel hayata geçirilmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayvan severler toplantıya davet edildi

Nazilli Belediyesi, 18 Temmuz’da yapılacak tanıtım toplantısına tüm hayvan severleri ve ilgili kuruluşları davet etti. Toplantıda projenin detayları kamuoyu ile paylaşılacak ve katılımcıların görüşleri alınacak.

Pati Köyü, hayvan refahını ön planda tutan kapsamlı altyapısıyla bölgedeki sahipsiz hayvanlara kalıcı ve modern bir yaşam alanı sağlamayı hedefliyor.