Brent petrol fiyatları uluslararası piyasalarda yükselme eğiliminde. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı faiz adımları ve Orta Doğu’daki çatışmalar, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Fed'in faiz indirim sinyalleri petrol fiyatlarını etkiliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimi yapma olasılığı, petrol piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın yaptığı açıklamalar, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Waller, faiz oranlarını düşürmenin zamanının geldiğini ve daha büyük faiz indirimlerine açık olduğunu belirtirken, bu sürecin bir sonraki toplantıda başlamasının önemli olduğunu vurguladı.

Fed’in faiz indirim sürecine girmesi durumunda, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve bunun da petrol talebini artırması bekleniyor. Bu nedenle, petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edebileceği öngörülüyor.

Orta Doğu çatışmaları arz endişelerini artırıyor

Orta Doğu’da süregelen çatışmalar, küresel petrol arzını sekteye uğratma potansiyeli taşıdığı için petrol fiyatlarındaki artışı destekleyen bir diğer önemli unsur. Bölgedeki jeopolitik riskler, petrol üretiminde aksaklıklara neden olabileceği beklentisiyle, fiyatları yukarı yönlü tetikliyor.

Ancak, ABD'deki ekonomik veriler, petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de resesyon endişelerinin artması, piyasalarda talep iştahını azaltarak petrol fiyatlarının yükselmesini engelliyor.

Ağustos ayında açıklanan tarım dışı istihdam verileri, 142 bin kişi artışla beklentilerin altında kalırken, işsizlik oranı da yüzde 4,2’ye geriledi. Bu veriler, ABD ekonomisindeki durgunluk endişelerini tetikleyerek risk iştahını azaltıyor.Bu hafta açıklanacak olan enflasyon verileri, petrol piyasalarının yönü açısından kritik bir önem taşıyor. Analistler, enflasyon verilerinin, 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki faiz indirim kararlarının boyutuna yönelik daha fazla bilgi verebileceğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,79 ile 71,90 dolar aralığı direnç, 70,50 ile 70,32 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor. Piyasaların bu seviyelerdeki hareketleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.