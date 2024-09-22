Premier Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Brighton kendi sahasında Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler ile yoluna namağlup devam eden mavilerde gözler milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’den rekor bonservis bedeliyle Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu EFL Cup mücadelesinde Wolverhampton karşısında ilk golünü atmıştı.

Yeni teknik direktörü Hürzeler ve yeni kadrosuyla formda ilerleyen Brighton yaz transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu, Georginio Rutter, Minteh gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Konuk ekip Forest geçen hafta Liverpool deplasmanından 3 puan dönerek formunu sürdürüyor. Namağlup Brighton da taraftarının önünde rakibini mağlup ederek üç puana ulaşmayı hedefliyor.

Brighton- Not. Forrest maçı ne zaman?

Brighton rakibiyle oynadığı son dört lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.



Brighton - Nottingham Forest mücadelesi bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı?

Milli futbolcumuz son olarak EFL Cup mücadelesinde 8 dakika sahada kalmış ve gol atmayı başarmıştı. Premier Lig’de ise 22 dakika sahada kalan başarılı oyuncunun Nottingham Forest karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.