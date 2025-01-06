Karşıyaka evinde misafir ettiği Fenerbahçe'ye karşı müthiş mücadele etmesine rağmen 90-101 kaybetti.

Başta Ufuk Sarıca hocamıza ve parkeye çıkan bütün oyuncularımıza, staff ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Verdikleri onur mücadelesidir ! Var olma savaşıdır ! Başta Ufuk hocamız olmak üzere, hepsiyle gurur duyuyoruz!

Ve tabii ki taraftar! Göğsünde Atatürk'ün emanet ettiği ay-yıldız bulunan kulübün taraftarı, yine damarlarındaki yüksek kan hattını ispat etti ! Bilmiyorum kaç tane kulübe böyle taraftar nasip olur!

Kaybedileceği muhakkak olan bir maçta, tribünleri hınca hınç doldurmak...

Maç boyu hiç susmadan, hiç geri adım atmadan, skor olarak, mağlubiyet kesinleştikten sonra bile, boğazlarını yırtarak bağırmak! Ne söylesem, ne yazsam az! Bu taraftarın hakkı asla ödenemez!

Maça giderken, kafamda birçok soru vardı. Öfkeliydim. Öfkemi yansıtacak yer bulamıyordum. Göz göre göre, bana göre Karşıyaka basketbol tarihinin, en yetenekli, en hücumcu kadrosu dağıtılmıştı. Ufuk hocamızın büyük emeklerle bir araya getirdiği, şampiyonluk potansiyeli taşıyan bu takımın böyle bir sona uğraması, önce hesap kitap bilmeyen (yada tam tersi, çok hesaplı düşünülmüş olabilir!) yönetime, sonra da Yaşar Holding'e yazar! Ben bu saatten sonra Pınar'ın geri döneceğini düşünmüyorum. Ve biz kaybetmeyiz, merak etmeyin. Koca Karşıyaka! Bunları bir şekilde atlatır. Seneye de dev bir sponsor bulunur! Yeter ki başımızda, Karşıyaka'yı düşünen, kendi reklamını ve menfaatini değil de Karşıyaka'nın menfaatlerini düşünen bir başkan ve yönetim olsun! Ama şunu da herkes bilsin, Yaşar Holding bu süreçten en zararlı çıkan taraf olacaktır.

Maçla ilgili oyun olarak fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kadrodan ayrılan 4 sporcumuzun istatistiklerine bakarsak, maç başı ortalama +70 sayı üretmiş olduklarını görüyoruz. Rakip de lig lideri ve Eurolig'in şampiyon adaylarından Fenerbahçe! Yine de oyun başında öne geçtik. Nefesimiz bitene kadar da önde götürdük. Sonrasında rotasyon olmamasından dolayı oyunda yavaşladık. Rakip de iyi top çevirdi ve buldukları boş dış atışları iyi değerlendirip, maçı kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz.

Takımımızda ise, Russell'ı ürettiği 35 sayı için ayrıca tebrik ederim. Bu sezon kendisinin benzer performanslarına çok ihtiyaç var.

Hafta içi çok önemli bir Avrupa maçımız var. Yunan takımı ile tamam mı, devam mı? maçına çıkacağız. Taraftar takımın yanında olduğu sürece, bir şansımız var. Herkes işini gücünü ayarlasın. Dosta düşmana Karşıyaka kimmiş? Gösterelim!

Ara transferde bir iki takviye olacak mı? Yoksa küçülmeye mi gideceğiz? Bu sene için şampiyonluk artık zor. Ara transfer döneminde, kimse elindeki iyi oyuncuları vermez. Ben yönetici olsam, bu konuda Ufuk hocamıza güvenirdim. Onun raporlarına göre hareket ederdim. Ufuk hocamızın gelecek planı çok önemli. Kendisinin seneye de(ömür boyu kontrat yapsalar, ben razıyım) Karşıyaka'da devam etmesi, hepimizin arzusu. Nitekim dün gece taraftar bunu çok açık bir şekilde gösterdi. Hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim: Bu kurtlar sofrasında, Ufuk hocamız dışında, bizi hiçkimse şampiyonluğa oynatamaz.

Yönetim ve kulübün geleceği ile ilgili hafta içi ek yazı yazacağım. Bir de kiminle konuşsam şirketleşme diyor! Bunun neden iyi bir fikir olmadığını size aktaracağım.

Bir son söz de bilet fiyatlarımızı diline dolayan rakiplerimize!

Sadece tek bir maç, o da öğrencilere indirimli bilet satıldı diye sosyal medyayı birbirine katan hadsizler! Dün akşam, en ucuz bilet 400 TL idi. Benim bulunduğum tribün 1500TL idi...

Üstelik, kaybedeceğimizin garanti olduğu bir maçta, ayakta duracak yer bile yoktu!

Sevgi ve Saygılarımla