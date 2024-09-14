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Yatırım fonları %0,89, emeklilik fonları ise %0,97 oranında değer kaybetti. Yatırım fonları kategorisinde en fazla kazandıran %0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı %2,29 oranında artarak 2.812 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altını %0,89 artışla 18.507 TL’ye, çeyrek altın ise 4.650 TL’ye çıktı.

BIST 100 endeksi, haftalık bazda %0,88 oranında gerileyerek 9.685,49 puandan kapandı. Aynı zamanda ABD doları %0,16 azalarak 33,92 TL, avro ise %0,19 düşerek 37,62 TL seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ve döviz kurları değer kaybederken, altın yatırımcısına kazandırdı. Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı %2,29 oranında artarak yatırımcıların yüzünü güldürdü.

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