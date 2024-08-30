İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, 500 dronun gökyüzünde sergilediği görsel şölen, kentte unutulmaz anlar yaşattı. İzmirli vatandaşlar, Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak bu eşsiz anlara tanıklık etti.

500 dronla gökyüzünde zaferin izleri

Gösteride 500 dron, İzmir Körfezi'nin eşsiz manzarası eşliğinde gökyüzüne yükselerek Atatürk’ün portresi, Türk bayrağı ve zeybek oynayan bir efe gibi sembolleri canlandırdı. Ayrıca, "Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir" sözü, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin logosu da dronlar tarafından gökyüzünde belirdi.

İzmirliler bu unutulmaz anlara ortak oldu

İzmirliler, gösteriyi en iyi açıdan izleyebilmek için Alsancak İskelesi’nde kurulan platformda yerlerini aldı. Etkinliğe katılanlar, ünlü oyuncu ve sunucu Yavuz Seçkin'in sunumuyla marşlar söyleyerek coşkulu anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarından da izlenebilen bu görsel şölen, birçok vatandaş tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek ölümsüzleştirildi.