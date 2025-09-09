Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte Türkiye’de sonbaharın ilk günleri yaşanırken, Rize’de bulunan Kaçkar Dağı’na mevsimin ilk karı düştü. 3 bin 932 metre yüksekliğe sahip zirve, eylül ayının 9. gününde yağan karla birlikte beyaza büründü.

Zirve beyaza büründü

Doğu Karadeniz’in simgesi haline gelen Kaçkar Dağı, yılın büyük bölümünde karlı zirveleriyle biliniyor. Ancak yaz boyunca çıplak kalan doruklar, sonbaharın ilk günlerinde yeniden karla kaplandı. Bölgeye tırmanış yapan Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü üyeleri, kar yağışını zirvede cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dağcılar ilk karı kayda aldı

Zorlu tırmanış sonrası 3 bin 932 metreye ulaşan dağcılar, zirvede kısa bir mola verdikleri sırada önce dolu, ardından da kar yağışıyla karşılaştı. Aniden bastıran yağış kısa sürede zirveyi beyaza bürürken, dağcılar bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Olumsuz hava dönüşü hızlandırdı

Kar yağışıyla birlikte artan soğuk hava ve rüzgâr nedeniyle ekip, zirvede fazla kalamayarak dönüşe geçti. Dağcılar, karşılaştıkları manzaranın etkileyici olduğunu ancak hava koşullarının uzun süre kalmaya elverişli olmadığını belirtti.

Turizm için ayrı bir değer

Kaçkar Dağı, hem Türkiye’nin en yüksek zirvelerinden biri hem de doğa turizminin gözde rotaları arasında yer alıyor. Yılın farklı dönemlerinde dağcıların, doğa fotoğrafçılarının ve macera tutkunlarının ilgisini çeken bölge, sonbaharın ilk karıyla birlikte yeniden dikkatleri üzerine topladı. Uzmanlar, eylül ayında görülen erken kar yağışlarının bölgedeki iklim farklılıklarını yansıttığını belirtiyor.