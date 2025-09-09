İzmir Balçova saldırganı Eren Bigül öldü mü?

Kanlı ay tutulması burçlara nasıl etki edecek?

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

Fatmanur Göçmez ile doğada müzik

Gelişmelerin ardından yargı süreci takip edilmeye devam ediyor.

Soruşturmadaki son gelişmeleri ilk olarak gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Paylaşımda, Manifest grubu üyelerinin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık, şüphelilere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre, olay bir konserde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başladı. Görüntülerdeki davranışlar nedeniyle grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamaları yöneltildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.