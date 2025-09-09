Edinilen bilgiye göre, olay bir konserde kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başladı. Görüntülerdeki davranışlar nedeniyle grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamaları yöneltildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla hakim karşısına çıkarıldı. Savcılık, şüphelilere adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.
Soruşturmadaki son gelişmeleri ilk olarak gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Paylaşımda, Manifest grubu üyelerinin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildiği bilgisine yer verildi.
Gelişmelerin ardından yargı süreci takip edilmeye devam ediyor.