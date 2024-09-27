Samsung, evcil hayvan sahiplerinin yaşamını kolaylaştırmak ve sevimli dostlarına arkadaşlık etmek amacıyla yenilikçi bir robot teknolojisi üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan belgeler, şirketin CES 2024’te tanıtacağı yeni nesil Ballie robotuna benzer bir cihaz geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Patent detayları ve robotun özellikleri

Ortaya çıkan patente göre, Samsung'un tasarladığı robot, evcil hayvanınıza hem arkadaşlık yapacak hem de onunla oyun oynayacak bir dizi ilginç özellik sunacak. Cihaz, ana gövde, hareket kabiliyeti sağlayan dönen bir parça ve evcil hayvanların ilgisini çekmek için özel kokulu maddeleri depolayan bir bölmeden oluşacak.

Bu robot, ayrıca kokuyu dışarı atmak için bir geçit ve bu bölmeyle bağlantıyı açıp kapatan bir mekanizma ile donatılacak. Koku yayılımını optimize etmek için hava akışını yönlendiren bir sistem ve depolama alanının doluluk durumunu izleyen sensörler de cihazın önemli bileşenleri arasında yer alacak. Bu sensörler, kullanıcıyı malzemenin değiştirilmesi gerektiği konusunda uyaracak.

Oyun oturumları ve etkileşim

Samsung’un geliştirdiği robot, çevresindeki nesneleri algılayabilme yeteneğine sahip olacak. Bu sensörler, robotun nesnelerle etkileşim sıklığına göre koku maddesinin yayılımını ayarlayacak. Kullanıcılar, önceden belirlenen bir zamana göre robotun oyun oturumlarını başlatmalarına olanak tanıyacak.

Robot, başlatıldığında evcil hayvanın dikkatini çekmek için özel bir koku yayacak. Ardından, bir kontrol mekanizması evcil hayvanın mesafesini ölçerek koku salınımını ona göre ayarlayacak.