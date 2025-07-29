İzmir’in Buca ilçesinde otopark sorununun önüne geçmek amacıyla harekete geçen belediye, ilçenin 8 farklı noktasında toplam 293 araç kapasiteli cep otoparkları oluşturdu. Uygulama, hem trafik akışını rahatlattı hem de mahalle sakinlerinin beğenisini kazandı.



Trafik sıkışıklığına “cep”ten çözüm

Buca Belediyesi, kentteki plansız park sorununu azaltmak ve artan araç yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla boş ve atıl alanları değerlendirmeye devam ediyor. Mahalle aralarındaki uygun noktalar temizlenip düzenlenerek, zeminleri kilit parke ile kaplanıyor ve ücretsiz cep otoparklarına dönüştürülüyor.

Hayata geçirilen çalışmalar sayesinde hem sürücüler rahat bir park alanına kavuşuyor hem de gelişigüzel parklar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı önleniyor.

“Her noktada değerlendiriyoruz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana 8 farklı noktada 6 bin metrekareye yakın bir alanda 293 araçlık ücretsiz otopark alanı oluşturduk. Metropol ilçelerin en büyük sorunlarından biri olan otopark ihtiyacını azaltmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Uygun her alanı değerlendirerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.”

Hangi mahallelere yapıldı?

Çalışmalar kapsamında hizmete sunulan otoparkların mahallelere göre dağılımı şöyle:

Yenigün Mahallesi 292/16 Sokak: 13 araç

Mustafa Kemal Mahallesi 686 Sokak: 35 araç

Mustafa Kemal Mahallesi 694/48 Sokak: 51 araç

Mustafa Kemal Mahallesi 686/35 Sokak: 45 araç

İnönü Mahallesi 677/20 Sokak: 48 araç

Atatürk Mahallesi: 25 araç

Kaynaklar Mahallesi Atatürk Caddesi: 50 araç

Fırat Mahallesi 270 Sokak: 26 araç

Mahalle sakinleri, otoparkların ulaşım kolaylığı sağladığını ve günlük yaşamı olumlu etkilediğini belirterek belediyeye teşekkür etti.