Türkiye’de kurulan dört Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulundan biri olan Ege Üniversitesi (EÜ) Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu, dijital dünyadaki tehditlere karşı uzman yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni dönemde alacağı öğrencilerle siber güvenlik alanında yetkin dijital savaşçılar yetiştirmeyi hedefleyen yüksekokul, bilişim sektörüne nitelikli mezunlar kazandırmaya devam ediyor.

Dijitalleşen dünyada siber güvenlik öncelik oldu

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dijitalleşen ve globalleşen dünyada siber güvenliğin kamu kurumları ve şirketler için öncelikli hale geldiğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle kurulan dört Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu’ndan birinin Ege Üniversitesi bünyesinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Budak, yüksekokulun Teknopark ile entegre çalıştığını ve öğrencilere güvenlik teknolojileri, ağ güvenliği, sızma testleri ve veri analizi gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildiğini aktardı. Mezunların sektörde istihdamı için ilgili firmalarla sürekli iletişimde olduklarını da vurguladı.

Yapay zeka ve bilişim alanında yeni programlar

Ege Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kurulduğunu belirten Rektör, fakülte kapsamında Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programının açıldığını bildirdi. Ayrıca Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Önyüz Yazılım Geliştirme ön lisans programlarının da faaliyete geçtiğini söyledi.

Prof. Dr. Budak, üniversitenin yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ileri araştırmalar yaparak yenilikçi akademik çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Nitelikli dijital savaşçılar yetiştiriliyor

EÜ Siber Güvenlik MYO Müdürü Doç. Dr. Murat Kurt, Türkiye’de yalnızca dört üniversitede açılan Siber Güvenlik MYO’larının gençleri doğru yönlendirmede başarılı olduğunu söyledi. Eğitim dilinin %30 İngilizce olduğunu ve yoğun staj imkânları sunduklarını ifade etti.

Doç. Dr. Kurt, öğrencilerin C++, Python gibi yazılım dillerinde uzmanlaşmasının yanı sıra ağ programlarının güvenlik açıklarının tespiti gibi uygulamalar yaptığını belirtti. Teknopark ile iş birliğini artırarak öğrencilerin hem staj hem derslerini senkronize yürüttüklerini ve sektörle güçlü bağ kurduklarını söyledi.

Gençler siber güvenlik alanına yönlendiriliyor

Doç. Dr. Kurt, Siber Güvenlik MYO’nun ön lisans programları arasında ilk 10 tercihte yer aldığını, bunun alandaki başarıyı gösterdiğini ifade etti. Yeni dönemde de bu alana ilgi duyan başarılı gençleri okula beklediklerini dile getirdi.