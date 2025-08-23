Temel gıda fiyatlarının hızla arttığı günlerde, Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kent Lokantaları vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan 4 çeşit menü yalnızca 50 liraya sunuluyor ve özellikle dar gelirli ailelere nefes aldırıyor.

Başkan Duman hizmetin önemini vurguladı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, hafta içi her gün 11.30–16.30 saatleri arasında hizmet veren lokantalardan günde ortalama bin kişinin yararlandığını belirtti. Duman, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazda dayanışmanın önemi her zamankinden büyük. Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlıklı ve dengeli beslenme hakkını korumak için Kent Lokantalarımızı büyütmeye devam edeceğiz. Amacımız, her Bucalının insanca koşullarda, uygun fiyata sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi” dedi.

Lokantalar Bucalılar tarafından beğenildi

Buca Belediyesi Kent Lokantaları, Uğur Mumcu Caddesi’nde DEÜ Eğitim Fakültesi’ne yakın, Buca Belediyesi Gediz Ek Hizmet Binası ve Tarık Akan Gençlik Merkezi zemin katında hizmet veriyor. Lokantalardan yararlanan Bucalılar, belediyenin bu hizmetinden memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Görkem Duman’a teşekkürlerini iletti.