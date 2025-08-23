İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Güzelbahçe’de sahil kenarından geçen iki şeritli yol projesi, ilçe trafiğini rahatlatacak önemli bir adım olarak tamamlanma aşamasına geldi. Mithatpaşa Caddesi’nde özellikle liman ve balık hali önünde yaşanan yoğunluğu hafifletecek 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Eylül ayında trafiğe açılacak.

Yol ve altyapı detayları

Seferihisar Caddesi’nden başlayıp Maltepe Askeri Lisesi önünde sona erecek bulvar, 24,5 metre genişliğinde ve 4 bin 250 metre uzunluğunda olacak. Geliş-gidiş çift şeritli olarak hizmet verecek yol, Yalı ve Maltepe mahallelerinden geçecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU’nun altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlemeleri bitirerek yolu trafiğe açacak.

Trafik yoğunluğu azalacak

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Yol İşleri Şube Müdürü Mustafa Berat Akın, 1,5 kilometrelik kısmın trafiğe açılması için sona gelindiğini belirtti. Akın, “Bu çalışma sonunda Güzelbahçe’den Seferihisar Yolu Caddesi’ne bağlantı sağlayarak Mithatpaşa Caddesi’nin liman ve balık hali önündeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyoruz. Altyapıyı tamamladık, asfalt ve kaldırım imalatına başlıyoruz. Yayalar için geniş kaldırım ve 2 metre genişliğinde bisiklet yolu da yapıyoruz” dedi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamlanıyor

İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Tarık Yalçınkaya, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve bin 808 metre kanalizasyon hattı ile 3 bin 158 metre yağmur suyu hattı döşendiğini söyledi. Yalı Mahallesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

87,3 milyon liralık dev yatırım

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 51,75 milyon TL ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün 35,6 milyon TL yatırımıyla yürütülen proje, toplam 87,35 milyon liralık dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. Çalışmalar, 4 bin 342 metre yağmur suyu hattı, 400 tekli ızgara ve bin 808 metre atık su şebeke hattını kapsıyor. Yağmur suları Bozukiçi Deresi’ne deşarj edilecek, atık sular ise Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilecek.

Tamamlandığında 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda yağmur suyu ve atık su kaynaklı sorunlar tamamen ortadan kalkacak.