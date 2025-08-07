Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, Bucalı kadınların yalnız olmadığını bir kez daha gösteriyor. Psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık gibi ücretsiz hizmetler sunan merkez, kadınların hayat yolculuğuna destek oluyor ve onları kendi hikâyelerinin kahramanı olmaya teşvik ediyor.

Merkezden her yıl ortalama bin kadın faydalanırken, özellikle boşanma, aile içi iletişim sorunları ve kadına yönelik şiddet gibi konularda yoğun talep alınıyor.

“Kadınların Mücadelesi, Tüm Toplumun Mücadelesidir”

Kadınların yaşam mücadelesine destek olmanın toplumsal sorumluluk olduğunu ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şunları söyledi:

“Kadının toplumun her alanında eşit şekilde var olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezimiz, bu amaçla önemli bir sorumluluk üstleniyor. Kadınlarımız artık yalnız değil. Karşılarında değil, yanlarında duran bir kurum var. Bu merkez, kadınlara sadece destek değil, umut da veriyor.”

Kadınlara Özel, Güvenli ve Gizli Danışmanlık Hizmetleri

18 yaş üstü Bucalı kadınlara yönelik olarak faaliyet gösteren merkezde, tüm hizmetler ücretsiz ve gizlilik ilkesine uygun şekilde sunuluyor. Merkezde yer alan birimlerde şu hizmetler öne çıkıyor:

Psikolojik danışmanlık

Hukuki danışmanlık

Aile danışmanlığı

Sosyal hizmet desteği

Çocuk ve Ergen Birimi ile Gençlere de Destek

Merkez bünyesindeki Çocuk ve Ergen Birimi’nde, 12-20 yaş aralığındaki çocuklara ve ailelerine uzman psikolog eşliğinde gelişim destekli danışmanlık sunuluyor. Bu hizmet, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin psikolojik sağlamlıklarını artırmayı amaçlıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İş Birliği ve Eğitimler

Merkezdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, kadın STK’larıyla iş birliği yaparak, kadınların sosyal yaşama daha güçlü katılmasını destekleyen projeler yürütüyor. Aynı zamanda merkezde görev yapan sosyolog ve aile danışmanları aracılığıyla:

Toplumsal farkındalık seminerleri,

Kadınların sosyal konumunu güçlendirmeye yönelik atölyeler düzenleniyor.

Buca Belediyesi: Kadının Güvencesi

Artan kadın cinayetleri ve aile içi şiddet olaylarının gölgesinde, Buca Belediyesi kadınların yalnız kalmaması için dayanışma ağını büyütüyor. Başkan Duman’ın vurguladığı gibi:

“Bazen sorunlar bireysel çabamızla aşılabilecek kadar küçük olmayabilir. Bu noktada Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezimiz kadınların yanında duruyor.”