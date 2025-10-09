İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4’üncü Uluslararası 13’üncü Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu başladı. “Yaş Dostu İzmir” temasıyla düzenlenen iki günlük etkinlik, şehrin ulusal ve uluslararası yaş dostu kent vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa ve Türkiye’de model olma hedefi

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, sempozyumun sadece bilimsel bir toplantı değil, kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonun somutlaşması olduğunu belirtti. “İzmir’i yaş dostu bir kent yapmak yalnızca fiziksel düzenlemelerle sınırlı değil; kapsayıcılık ve dayanışmayı merkeze alan bir yaklaşım gerektiriyor. Burada paylaşılacak deneyimler İzmir’in Avrupa’da ulusal bir model olmasını sağlayacak ve Türkiye’deki diğer belediyelere yol gösterecek” dedi.

Sempozyum yaşlı dostu kent hedefine derinlik katacak

Ege Geriatri Derneği’nden Prof. Dr. Sevnaz Şahin, İzmir’in binlerce yıllık kültürel geçmişine değinerek, “Yaşlanmak, kadim bir kentin sürekliliği gibi bilgelik ve dayanıklılık gerektirir. Bu sempozyum, ileri yaş bireylerinin sağlık, mimari, sosyal hizmetler ve teknoloji alanlarındaki ihtiyaçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirecek” ifadelerini kullandı.

Sorumluluk ve iş birliği ön planda

Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, sempozyumların yerel ve ulusal politikaların şekillenmesine katkı sağladığını vurguladı. “Yaşlı bireylerin yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olması, deneyimlerinin aktarılması için birlikte çalışıyoruz. İzmir’in yaşlı dostu kent olma yolunda sorumluluklarımız var” dedi.

Program ve oturumlar

Sempozyum, “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planları ve Hedefler” konferansı ile başladı. Moderatörlüğünü Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram üstlendi. Konuşmacılar, Türkiye’de ileri yaş politikaları ve uygulamalarını ele aldı. Günün ilerleyen saatlerinde “Dünya Sağlık Örgütünde Yaş Dostu Kentler”, “Türkiye Yaş Dostu Kent Deneyimleri” ve “Dünyadan İyi Uygulamalar” oturumları düzenlendi. 10 Ekim’de ise “Fiziksel Çevre”, “Sosyal Hizmetler” ve “Topluma Katılım Yuvarlak Masa” oturumları yapılacak.

İzmir’in demografik ve stratejik önemi

Sempozyum, İzmir’in 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 13’e yaklaşması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etkinlik, şehrin Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler Küresel Ağı’na 2025 yılında kabul edilmesiyle ayrı bir anlam kazandı. İzmir’in yaş dostu kent yaklaşımı, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da örnek olacak nitelikte.