Buca Belediyesi, kadınların meslek sahibi olmasını ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasını desteklemeye devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen pastacılık kursu, kadınlara iş gücüne katılma ve kendi işlerini kurma imkânı sunuyor.



Kadınlar meslek öğreniyor, sertifika alıyor

Buca Belediyesi’nin, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği pastacılık kursu, her yaştan kadının ilgisini çekiyor. Eğitim sonunda katılımcılar, Halk Eğitim onaylı sertifika alarak pastacılık alanında istihdam edilebilir hale geliyor.

Başkan Duman: Kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz

Kursiyerleri ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kursiyerlerle birlikte mutfağa girerek pasta yaptı. Annesinin de bu kurslara katıldığını belirten Duman, “Kadınları üretimin merkezine koyuyoruz. Kadın emeğini destekleyen projelere öncelik vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması, toplumsal kalkınmanın ön koşuludur. Pastacılık kursumuzda eğitim alan kadınlar hem bir meslek öğreniyor hem de ekonomik özgürlüklerini kazanıyor.”

Türkan Saylan’ın adı yaşatılıyor

Buca Belediyesi, eğitimlerin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilmesiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın eğitimde fırsat eşitliği vizyonunu yaşatmayı sürdürüyor.

Kursiyerlerden Başkan Duman’a teşekkür

Kursa katılan kadınlar, verilen eğitimden ve sağlanan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Duman’a teşekkür etti.