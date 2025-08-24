Müzik dünyasında iki on yılı geride bırakan Keremcem, Haber Caddesi’nden Alper Ergez’e verdiği röportajda kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Müzik benim ilk aşkım. Kendimi en özgür hissettiğim yer sahne. 20 yıl sonra hâlâ şarkılarım dinleniyorsa, demek ki kalıcı olabilmişim” diyen sanatçı, yeni albümünün uzun soluklu bir üretim sürecinin ürünü olduğunu vurguladı.

“Bizi Unutma” ile sürpriz yaptı

“6” albümünde Yunus Adak, Emrah Şahin, Alper Erinç ve Meltem Taşkıran gibi isimlerle çalışan Keremcem, İranlı sanatçı Mohsen Yeganeh’in “Behet Ghol Midam” şarkısını da Türkçe yorumladı. “Bizi Unutma” adını verdiği bu parça, albümün en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu.

Oyunculuk ve müzik bir arada

Oyunculuk kariyerine de değinen başarılı sanatçı, “Aşk Oyunu ile başlayan yolculuk bana hem müziğimi hem oyunculuğumu dünyaya tanıtma fırsatı sundu. Şimdi önceliğim sinema ve müzik. Sonbaharda yeni bir film çekmeyi planlıyorum” diyerek projelerine dair ipuçları verdi.

“İyi şarkı her daim yüreğe ulaşır”

Kalıcı olmayı “Tarzı ve süresi ne olursa olsun, iyi şarkı mutlaka kalbe dokunur” sözleriyle özetleyen Keremcem, şu sıralar Ege turnesine devam ediyor. Konser sürecini bir belgesel haline getirmeyi de planladığını söyleyen sanatçı, 20. yılını hayranlarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.