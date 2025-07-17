Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Dershane projesiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler önemli başarılara imza attı. 2025 LGS sonuçlarına göre 65 öğrenci 400 puanın üzerinde başarı elde ederken, 4 öğrenci ise Türkiye genelinde yüzde 1’lik başarı dilimine girdi.



Duman: “Eşit koşullarda eğitim, en temel sorumluluğumuz”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, LGS’de başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Duman, 500 tam puan alan Nuran Ece Bakırhan ve 445 puan alan Taha Ege Aktaş’ı makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti.

Açıklamasında eğitimde fırsat eşitsizliğine dikkat çeken Duman, “Her çocuğumuzun eşit koşullarda sınavlara hazırlanabilmesi için Dijital Dershane’yi kurduk. Bugün 65 öğrencimiz 400 puanın üzerinde, 4 öğrencimiz ise yüzde 1’lik dilimde yer aldı. Bu sonuçlar bizim için gurur kaynağı,” dedi.

“Doğru imkânlar sunulduğunda çocuklarımız her engeli aşabilir. Buca’da hiçbir çocuk imkânsızlık nedeniyle geride kalmayacak.”

“Sınava sadece Dijital Dershane ile hazırlandım”

445 puan alan öğrenci Taha Ege Aktaş, sınav hazırlığını yalnızca Dijital Dershane üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi:

“Okuldan sonra tekrar yapıyor, ardından Dijital Dershane’den konuları çalışıyor ve denemelere katılıyordum. Çok güzel ve etkili bir sistem.”

Dijital Dershane ile 15 bin öğrenciye erişim

Buca Belediyesi’nin ücretsiz eğitim platformu olan Dijital Dershane, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun içerikleri okul öncesinden lise son sınıfa kadar öğrencilere sunuyor. LGS, YKS ve KPSS (B) gibi sınavlara da hazırlık sağlayan sistem, 7/24 erişilebilir yapısıyla bugüne kadar 15 binden fazla öğrenciye ulaştı.

2025 LGS sonuçlarına göre:

65 öğrenci: yüzde 10’luk dilimde

29 öğrenci: yüzde 5’lik dilimde

20 öğrenci: yüzde 4’lük dilimde

12 öğrenci: yüzde 3’lük dilimde

8 öğrenci: yüzde 2’lik dilimde

4 öğrenci: yüzde 1’lik dilimde yer aldı.