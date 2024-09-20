TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçta topladığı 7 puanla Play-Off potasında yer alan Bucaspor 1928, yarın Diyarbekirspor ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Berkan Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, sezon başında elde ettikleri performanstan memnun olduklarını dile getirerek, "İki deplasman maçını kazandık, sahamızda ise bir beraberlik aldık. İyi bir formdayız ve bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Diyarbekirspor karşısında 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Bucaspor 1928, üst sıralarda yer almak için sahasında galibiyet arayacak.