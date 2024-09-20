TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Nazillispor, yarın evinde lider Menemen FK'yı konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak ve Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.30'da başlayacak. Sezonun ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan Nazillispor, bu mücadeleye büyük umutlarla çıkıyor.

Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç, karşılaşmanın kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Yeni transferlerimiz hazır durumda. Bu maç, çıkış maçımız olacak. Mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

Sezona 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Menemen FK'nın deneyimli teknik direktörü Burhanettin Basatemür ise hedeflerinin seriyi sürdürmek olduğunu ifade ederek, "4'te 4 yaparak liderliği bırakmayacağız" şeklinde konuştu.