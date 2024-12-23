Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Keita Balde ile yollarını ayırdı. Balde, takımda sergilediği düşük performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 11 maçta sadece 1 gol atan ve istenen katkıyı veremeyen Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitmişti.

Sezon başında büyük beklentiler vardı

Sivasspor'un sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Keita Balde, beklenen performansı sergileyemedi. Sadece 11 maçta forma şansı bulabilen Balde, yalnızca 1 golle katkı sağladı. Bu performans, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi. Balde'nin Sivasspor'daki geleceği, sergilediği düşük performans nedeniyle belirsizleşti.

Yasak aşk iddiaları gündemi sarsmıştı

Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile Balde arasında yasak bir ilişki olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar, Balde'nin Sivasspor'daki kariyerini daha da zorlaştırdı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sivasspor resmi açıklamayı bekliyor

Sivasspor yönetimi, Keita Balde ile yollarını ayırma kararı aldı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bu gelişme, kulüp için bir dönüm noktası olabilir.