Kült dizi Buffy the Vampire Slayer, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Variety’nin haberine göre, Sarah Michelle Gellar’ın efsanevi vampir avcısı Buffy Summers karakterini yeniden canlandırmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Reboot versiyonu, yeni bir avcının hikâyesine odaklanacak olsa da Gellar, dizide düzenli bir karakter olarak yer alacak.

Oscar ödüllü yönetmen projede!

Projeyle ilgili bir diğer büyük gelişme, Nomadland ve Eternals filmleriyle tanınan Akademi Ödüllü Chloé Zhao’nun yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak diziye katılması. Dizinin senaryosu ve showrunner görevleri ise Poker Face ve Fringe gibi yapımlarda yer alan Nora Zuckerman ve Lila Zuckerman kardeşlere emanet edildi.

Orijinal dizinin yaratıcısı Joss Whedon, reboot projesinde yer almayacak. Whedon, yıllar içinde setlerde yarattığı toksik iş ortamı nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Buffy efsanesi nasıl başladı?

1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve yedi sezon süren Buffy the Vampire Slayer, liseli bir vampir avcısı olan Buffy Summers’ın, iblisler ve doğaüstü varlıklara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu. Buffy, bu süreçte en yakın arkadaşları Willow Rosenberg, Xander Harris ve gözetmeni Rupert Giles ile birlikte savaşını sürdürmüştü.

Dizi, popülerliğinin ardından Angel adlı bir spin-off’a ve resmi devam hikâyesini anlatan çizgi roman serilerine de ilham kaynağı olmuştu.

Şu an için reboot'un yayın tarihi ve konusu hakkında detaylar paylaşılmadı. Ancak yeni bir avcının hikâyesini anlatacak olan dizinin Buffy efsanesini yeniden canlandıracağı kesin.