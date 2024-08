Şirket Gelişmeleri

Oncosem Onkolojik Sistemler'den büyük sözleşme

Oncosem Onkolojik Sistemler (IST: ONCSM), Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile “36 Aylık Hasta Başı Kemoterapi İlaç Hazırlama Karşılığı Robotik/Otomatik Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı” için 77,4 milyon TL değerinde bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, Oncosem'in sağlık sektöründeki güçlü varlığını daha da pekiştirecek.

Say Yenilenebilir Enerji’den Çin’e yatırım

Say Yenilenebilir Enerji (IST: SAYAS), rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir adım attı. Chengxi Shipyard Co Ltd. adlı müşterisine verdiği 858.222 avro değerindeki tekliflerin onaylandığını duyurdu. Üretimlerin Çin’e sevk edilmesiyle şirket, uluslararası pazarda büyümesini sürdürüyor.

Hat-San Gemi’nin sözleşme tamamlaması

Hat-San Gemi (IST: HATSN), yurt dışındaki bir firma ile aralık ayında gerçekleştirdiği gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesinin tamamlandığını açıkladı. Gelen ek talepler doğrultusunda nihai tutarın 15,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Manas Enerji’den İGDAŞ ihalesine en iyi teklif

Manas Enerji (IST: MANAS), İGDAŞ tarafından açılan doğalgaz sayacı alımı ihalesinde 114,02 milyon TL+ KDV ile en uygun teklifi verdi. Bu başarı, Manas Enerji'nin sektördeki rekabetçi gücünü ortaya koyuyor.

Polisan Holding’den yeni yatırım

Polisan Holding (POLHO), bağlı ortaklığı Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları A.Ş.’nin Adana fabrikasında 30.000 metrik ton kapasiteli Polimer yatırımını tamamladığını duyurdu. Yatırımın devreye alınması, Polisan Holding'in üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Pay geri alım ve temettü bilgileri

Pay geri alımı

ALARK: 96.000 adet payı 103,50 – 104,80 TL fiyat aralığından geri aldı.

96.000 adet payı 103,50 – 104,80 TL fiyat aralığından geri aldı. PRKME: 30.000 adet payı 21,94 – 22,32 TL fiyat aralığından geri aldı.

30.000 adet payı 21,94 – 22,32 TL fiyat aralığından geri aldı. SISE: 1.000.000 adet payı 46,84 – 47,02 TL fiyat aralığından geri aldı.

Bugün hangi şirket temettü ödeyecek?

LILAK: Hisse başına net 0,27 TL temettü ödeyecek