Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Eylül 2025 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Bugün Türkiye geneli hava durumu

Bugün Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı ve Doğu Karadeniz, Osmaniye, Ardahan, Hatay kıyıları ve Adana çevresinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevresi ve Ankara’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.

Sarı kodlu uyarı

Giresun, Artvin, Rize ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Vatandaşlar, sel ve su baskını gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.

Rüzgâr ve sıcaklık

Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’da sıcaklıklar 3-5 derece azalacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul’da hava durumu

İstanbul’da bugün parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Megakentin doğu ve kuzey kesimlerinde öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.