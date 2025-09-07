İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 474 bin 18 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Gönüllü geri dönüş süreci

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Türkiye’nin gönüllü geri dönüş sürecinde Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. 2016’dan bu yana geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı. Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

Türkiye’nin göç yönetimi

Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğünü belirterek, bu sürecin tarihsel tecrübe, insani yaklaşım ve rasyonel bakışla örnek bir model oluşturduğunu ifade etti. Gönüllü geri dönüş işlemleri, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda büyük hassasiyetle yürütülüyor.