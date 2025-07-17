Buharkent’te taze incir sezonu verimli başladı

Aydın’ın doğusundaki tarım merkezlerinden biri olan Buharkent’te taze incir hasadı başladı. Türkiye genelinde merakla beklenen sezonun ilk incirleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Buharkent’ten toplandı. Eşsiz aroması, dayanıklılığı ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Buharkent inciri, hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir konuma sahip.

Türkiye’nin ilk inciri yine Buharkent’ten çıktı

Verimli toprakları ve uygun iklim koşulları sayesinde Buharkent, taze incirin en erken olgunlaştığı bölge olma özelliğini sürdürüyor. Temmuz ayının ortasında başlayan hasatla birlikte üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek incir toplamaya başladı. Her yıl Aydın’ın batısına doğru yayılan incir sezonu, bu yıl da ilk olarak Buharkent’te başladı.

Kalitesiyle dikkat çekiyor

Buharkent sadece erkenciliğiyle değil, aynı zamanda üretim kapasitesi ve ürün kalitesiyle de bölgenin öne çıkan tarım merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Doğal aroması ve uzun raf ömrü ile bilinen Buharkent inciri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da büyük ilgi görüyor. Bu yıl da yüksek verim beklenen üretimde, ihracatçı firmaların bölgeye yöneldiği gözlemlendi.

Başkan Erol’dan üreticilere bereketli sezon mesajı

Hasadın başlamasıyla birlikte açıklamada bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent’te yetişen taze incir, ilçemizin bereketinin ve üreticimizin alın terinin simgesidir. Bu topraklarda yetişen incir, yalnızca erkenci değil; aynı zamanda kalitesiyle de ayırt edilir. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte üreticilerimiz büyük bir heyecanla incirlerini toplamaya başladı. Allah’ın izniyle bereketli, bol kazançlı ve sorunsuz bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Hasatla birlikte ilçede hareketlilik başladı

İncir sezonunun açılmasıyla birlikte Buharkent’te ekonomik ve sosyal hareketlilik de gözle görülür şekilde arttı. Tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelerde çalışmaya başlarken, incir alımı yapan tüccarlar ve ihracatçılar da bölgeye yoğunlaştı. Yıllara dayanan üretici tecrübesi, coğrafi avantajlar ve iklim özellikleri sayesinde Buharkent, taze incirin güvenilir adresi olmaya devam ediyor.

Yüzlerce tonluk üretim hacmine ulaşması beklenen Buharkent’te bu yıl da ürün verimliliği ve kalite açısından olumlu bir sezon geçirilmesi öngörülüyor.