İzmir’de artan su kesintileri sonrası başlayan siyasi polemik büyüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Devlet Su İşleri’ni (DSİ) ve iktidar milletvekillerini suçlayan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bursalı, “İzmir susuz, İzmirli öfkeli. Artık bahane değil, hizmet üretin” dedi.



Bursalı’dan DSİ savunması: “Görev yerine getirildi”

Cemil Tugay’ın su kesintileriyle ilgili açıklamalarında DSİ’yi hedef almasına yanıt veren Şebnem Bursalı, İzmir’deki su altyapısı yatırımlarını hatırlattı. Bursalı, “Devlet kurumlarının İzmir için hayata geçirdiği yatırımlar ortada. Gördes, Karareis ve Tahtalı gibi barajlar bu milletin vergileriyle yapıldı. Sizin bu hizmetlere katkınız ne?” diye sordu.

“Belediyecilik zafiyeti” vurgusu

Bursalı, su krizinin temelinde belediyenin yerel sorumluluklarını yerine getirmemesinin yattığını savundu. Tugay’ın “Arıtma tesislerinde aptal yerine konuluyoruz” ifadesini eleştiren Bursalı, “Siyaseti sorumluluktan kaçış aracı değil, çözüm üretme zemini olarak gören biri olarak soruyorum: Siz ne yaptınız?” dedi.

“İzmir’in adı CHP’li başarısızlıkla anılıyor”

İzmir’in “CHP’liler naif olduğu için adı çıktı” diyen Tugay’a da tepki gösteren Bursalı, “İzmir’in kötü anılmasının sebebi naiflik değil, hizmet üretilememesi ve kronik sorunlara çözüm bulunamamasıdır” ifadelerini kullandı.

“Gezmekle bu işler olmuyor”

Tugay’ın geçmişte kullandığı “Gezmekle bu işler olmuyor” sözünü hatırlatan Bursalı, “Bu söz en çok kendisini tarif ediyor. Sürekli açıklama yapıyor ama somut hiçbir adım atmıyor. İzmir susuzken algı peşinde koşmak siyasi sorumlulukla bağdaşmaz” şeklinde konuştu.

“İzmir artık çözüm bekliyor”

Açıklamasının sonunda çözüm odaklı bir çağrıda bulunan Bursalı, “İzmir için artık bahane değil, hizmet üretme zamanıdır. Merkezi hükümetle kavga ederek değil, iş