Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinin ardından sorumluluk konusu gündem oldu. 78 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan tartışmalarda, Bolu Belediyesi'nin mi yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mı sorumlu olduğu sorusu yanıt arıyor.

Bülent Arınç’tan çarpıcı yorum

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Elips Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, olayın sorumlusunun Turizm Bakanlığı olduğunu belirtti. Arınç, “Burası turizm yatırımları alanı, o zaman sorumlu kim? Turizm Bakanlığı” ifadelerini kullandı. Arınç’ın bu açıklaması, kamuoyunda dikkatle takip edilen bir tartışmayı alevlendirdi.

"Yetkili değiliz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yaptığı açıklamada, yangınla ilgili sorumluluğun belediyeye ait olduğunu savundu. Ersoy, yangın yeterlilik belgesinin sadece itfaiyeden alınması gerektiğini vurgulayarak, belediyenin bu durumu ihbar etmesi gerektiğini söyledi.