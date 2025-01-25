Türkiye, kısa süreli güneşli günlerin ardından yeniden soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara göre, yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak, kar, tipi, sis ve çığ tehlikesi etkili olacak. İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehir, hafta sonu yağışların etkisine girecek. Uludağ'da kar kalınlığı 45 cm'ye ulaşırken, sıcaklıklar düşmeye devam edecek.

İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul, yılbaşında gelen soğuk hava dalgasından sonra karla buluşmuştu. Ancak, AKOM'un açıklamalarına göre, ocak ayı sonunda İstanbul'a kar yağışı beklenmiyor.

Yer Yer Kuvvetli Yağışlar ve Çığ Riski Meteoroloji, özellikle Antalya ve Muğla için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağışlar beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar ve Karla Karışık Yağmur Etkili Olacak Ülkenin farklı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Öne çıkan bölgeler arasında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yer almakta.

Zincirsiz Araç Girişine Yasak: Uludağ’da Zorlu Koşullar Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı ve tipi nedeniyle zincirsiz araçların girişine yasak getirildi. Uludağ'da kar kalınlığı 45 cm'yi bulurken, sıcaklık -8°C'ye kadar düştü.

Hava durumu tahminleri:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu

Sakarya çevrelerinde sağanak yağış

Ege: Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanak.

Akdeniz: Antalya'da yer yer kuvvetli yağış, Toroslar’da karla karışık yağmur.

İç Anadolu: Konya çevrelerinde yağmurlu, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur.

Karadeniz: Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmur ve kar.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sis ve Pus: Yer yer sis ve pus etkili olacak.

Çığ Riski: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek bölgelerinde çığ riski bulunuyor.