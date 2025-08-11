

Sanat dünyasının güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Bülent Ersoy, son konserinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ersoy, sahnede playback yapan meslektaşlarını ağır sözlerle eleştirdi.

Antalya Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserin ardından paylaşım yapan Ersoy, salonu tamamen doldurduğunu belirterek, “Milletin davetlilerle dahi dolduramadığı sahneyi ben aslanlar gibi doldurdum. Hepinize tokadı bastım” ifadelerini kullandı.

“Sesiniz yoksa halkı kandırmayın” dedi

Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada playback yapan sanatçıları hedef alarak, “Teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yapan sahtekârlar… Halkı kandırmayın! Sesiniz yoksa defolun, evlerinize gidin” şeklinde konuştu.

Ersoy, sahnede sesinin gücünü teknolojiden faydalanmadan kullandığını vurgulayarak, “74 yaşında bir kadın anam babam usulü gırtlağını parçalarcasına okuyorsa, işte bu alın teridir, dürüstlüktür” dedi.

“Bitikleri sesimle gömerim” ifadelerini kullandı

Sözlerine devam eden Bülent Ersoy, merhum sanatçılar Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’a da atıfta bulundu. “Ah Zeki Beyciğim, ah Müzeyyen Ablam... Bu sahtekârlıkları görseydiniz musiki adına içiniz kan ağlardı” diyerek, onların hatırasını saygıyla andı.

Playback yapan bazı isimleri “bitik” olarak niteleyen Ersoy, “Ben bu bitikleri bilgimle döver, sesimle gömerim” açıklamasında bulundu.

“Playback konserine gelenler salonu terk etti”

Ersoy, bazı sanatçıların playback yaptığı konserlerde seyircilerin duruma tepki gösterdiğini de ifade etti. “Bir sanatçının playback yaptığını fark eden izleyiciler, ön masaları terk edip oyun salonuna geçti. Çünkü halk kandırılmak istemiyor” dedi.

Bu olayın, sahneye çıkan sanatçılar için ders niteliğinde olduğunu belirten Ersoy, “Geçmişteki birikimden yiyorsunuz ama unutmayın, hazıra dağ dayanmaz” diye konuştu.

“Zafer benimdir” dedi

Bülent Ersoy, son olarak Antalya konserine atıfta bulunarak, “En son Antalya konserimde de hepinize tokadı bastım. Çünkü ben zaferlerin kadınıyım” dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, müzik camiasında geniş yankı uyandırdı.

Playback tartışmasının tekrar gündeme gelmesine neden olan bu açıklamalar sonrası, sanat dünyasında farklı tepkilerin gelmesi bekleniyor.