Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda görev alacak yeni üyeler belli oldu. İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararı sonrası boşalan üç üyelik, AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı.

Yapılan görevlendirmelere göre; AK Parti’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon üyeliğine seçildi.

Komisyon, PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından hayata geçirilecek yasal düzenlemeleri ele alacak. Daha önce 12 siyasi partiden 51 üyenin yer alması planlanan komisyonda, İYİ Parti’nin katılmama kararıyla birlikte boşalan üç koltuk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine diğer partiler arasında paylaştırıldı.

Yeni dağılıma göre komisyondaki sandalye sayıları şöyle şekillendi: AK Parti 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah Partisi 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1.

İlk toplantısını 5 Ağustos’ta, ikinci toplantısını 8 Ağustos’ta gerçekleştiren komisyon, üçüncü toplantısını yarın yapacak.