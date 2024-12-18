Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, uzun yıllardır İzmir kent merkezinde çözüm bekleyen Basmane Çukuru için yeni bir öneri sundu. Tercan, projede büyük bir otoparkı ve toplantı salonları da barındıracak beş yıldızlı bir otelin yer alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bölgeye yapılacak bir alışveriş merkezi (AVM) projesinin tarihi Kemeraltı Çarşısı'na ve çevredeki esnafa büyük zarar vereceğine dikkat çekti.

"İzmir, otel fakiri bir şehir"

İzmir’in yeterli nitelikli yatak kapasitesine sahip olmadığını vurgulayan Bülent Tercan, şehirde fazlasıyla alışveriş merkezi bulunmasına rağmen otel sayısının yetersiz kaldığını ifade etti. Tercan, şehir yetkililerine ve İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu üyelerine seslenerek, Basmane Çukuru'na yapılacak projenin İzmir’in gerçek ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini söyledi.

"AVM yerine otel yapılmalı"

Bülent Tercan, "İzmir, AVM zengini fakat otel fakiri bir şehir. Basmane Çukuru gibi önemli bir bölgede AVM yapılması, Kemeraltı ve Alsancak gibi doğal AVM’lere zarar verecektir. Turizmciler olarak, toplantı ve kongre turizmine uygun bir otelin, büyük bir otopark ve kaliteli hizmetle kentin konaklama sorununu çözebileceğine inanıyoruz" dedi.

"Doğru adımlar atılmalı"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, ayrıca bölgeye yapılacak nitelikli bir otelin Kemeraltı ve Alsancak esnafını da canlandıracağını belirterek, projenin İzmir'in turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağını ifade etti. İzmir'in, kongreler ve fuarlar şehri olma hedefini gerçekleştirebilmesi için Basmane Çukuru'nun doğru bir şekilde değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İzmir’de yapılacak projelerde, kentin gerçek ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Tercan, yetkililere seslenerek Basmane Çukuru’na yapılacak otel projesinin kentin geleceği için önemli bir adım olacağını söyledi.