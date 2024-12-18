İzmir iş dünyasının önemli aktörlerinin bir araya geldiği EGİAD Danışma Kurulu Toplantısı, 6 yıllık başkanlığını tamamlayan Mahmut Özgener'in son toplantısına sahne oldu.

EGİAD Danışma Kurulu Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde, İzQ İnovasyon Merkezi’nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Bu toplantı, Özgener’in 6 yıllık Danışma Kurulu Başkanlığı döneminin son toplantısı olma özelliği taşırken, Yelkenbiçer’in başkanlığındaki EGİAD 17. Yönetim Dönemi'nin de son danışma kurulu toplantısı olarak kayıtlara geçti. Toplantıda, İzmir'in ve Türkiye'nin gündeminde olan konular ele alınırken, EGİAD’ın 2024 yılına dair projeleri ve NEET gençler üzerine yapılan araştırma raporu katılımcılarla paylaşıldı.

Özgener ve Yelkenbiçer'den veda

EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, son toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu nadide kurumla birlikte İzmir’imizi daha ileriye taşıyacak projelere imza attık. Görev sürem boyunca verdiğiniz destekler için herkese teşekkür ederim” dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, son 6 ayda gerçekleştirilen 105 önemli faaliyet ile dikkat çekici bir dönemi geride bıraktıklarını belirtti. Yelkenbiçer, özellikle EGİAD Melekleri'nin 40 yatırım ve 4,5 milyon dolarlık girişimcilik katkısıyla Türkiye'nin en aktif melek yatırım ağı seçildiğini ifade etti.

NEET gençler araştırma raporu

EGİAD Genel Sekreteri Dr. H.İ. Murat Çelik, toplantıda son dönemin önemli toplumsal sorunlarından biri olan NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan) gençler hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’de her 10 NEET gençten 7’sinin kadın olduğunu belirten Çelik, bu gençlerin istihdamdan uzak kalmasının ülkenin ekonomik kalkınmasına da olumsuz etkiler yaptığını vurguladı.