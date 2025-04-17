BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, TELE1'de katıldığı programda AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'lara gerilediğini açıkladı. "Sokağın sesi" anket sonuçlarını paylaşan Akaltun, siyasi atmosferde önemli değişimlerin yaşandığını belirtti.

Akaltun, anket sonuçlarını TELE1’de 'Anında Manşet' programında açıkladı

Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu TELE1 Anında Manşet programının konukları arasında CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, Sosyolog Özkan Yıldız ve Eğitim Sen Eski Genel Başkanı Yıldırım Kaya yer aldı.

Programda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Türkiye genelinde yayılan eylemler, proje okulları uygulaması ve öğretmenlerin sürgün edilmesi konuları masaya yatırıldı.

'AK Parti’nin oyları geriliyor'

Erdal Akaltun, BUPAR'ın gerçekleştirdiği son "Sokağın Sesi" anketinde, AK Parti'nin oy oranının yüzde 30'lara gerilediğini açıkladı. Akaltun, anket sonuçlarının halkın değişim talebini ortaya koyduğunu belirterek, “Bizi duyun!” çağrısında bulundu.

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun anket sonuçlarını paylaştı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, liseli ve üniversiteli gençlerin sokak eylemlerine katılması ardından yapılan son anketi açıklayan BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, “Saha gözlemleri ve araştırmalarla kimlerin sokakta olduğuna baktık. İlk defa büyük bir kısmı partisiz. 15-25 yaşları arasındaki gençler, parti sembolü olmadan sokaklardaydı. Gençler, kimse onları örgütlemeden kafeye, sosyal hayata gider gibi eylemlere geldiler. Partisiz bir şekilde gittiler. Neden buradasınız? diye sorduğumuzda yıllarca biriktirdikleri mutsuzlukları gördük. Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasını, adaletsizliği haykırmaya geldiklerini gördük. Gelecek korkusu, kaygı, belirsizlik onları bir şey söyleme zorunda hissettirdi. Bugüne kadar kendilerini ifade edebilecekleri, ilk defa slogan olmadan, parti çağrısı olmadan, parti logosu olmadan gelecek korkularını ifade ettiler. Gelecek korkusunu yaşayanların tamamı bu iktidar döneminde doğmuş ve büyümüş. Sadece AK Parti iktidarını lider olarak ta Recep Tayyip Erdoğan’ı görmüşler. Doğup, büyüdükleri ülkede gelecek korkularını, umutsuzluklarını kaygılarını haykırıyorlar. Bunu CHP’ye, Erdoğan’a ve Bahçeli’ye de duyurmaya çalışıyor. Yönetenlere ‘bizi görün, anlayın, dinleyin’ dedi. Aşağıdan gelen bir kitle ‘imdat’ kolunu çekiyor. ‘Biz burada yaşıyoruz ama mutsuzuz’ diyerek haykırmak için alanlarda olduğunu gördük.

'AK Parti yüzde 30'lara geriledi'

AK Parti’nin son oy oranını da açıklayan Akaltun, “Daha önceki seçimlerde yüzde 50’ye çıkan AK Parti’nin oy oranı son seçimlerde yüzde 35’lere gerilemişti. Bugün anket sonuçlarına baktığımızda AK parti yüzde 30’un altına indi. Siyasal parti ömrünü tamamlıyor. Önceki seçimde emekliler ‘yeter artık’ dediği için tabanını sandığa götüremedi. AK Parti kurulduğu dönemde gençlerin umuduydu. Ama şimdi bırakın gençleri, AK Parti’nin çocuklarının dahi sosyal medyasında AK Parti yok. 18, 19 ve 20 yaşında mutsuzsa bir değişim talep ediyorlar. Evde de, okulda da ülke dedi değişim talep ediyor. Bir siyasal parti tabanını kaybettiği anda, mutlaka seçimde eski parti olmayı kabul etmek zorundadır” dedi.

'Bakanlık eşitsizliğin kaynağı oldu'

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı “Proje Okulları”yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakanlığın ‘öğretmen atamaları durduruldu’ yönündeki açıklamasının detayını paylaşan Özbay, “Bakanlık norm fazlalık öğretmenlerin atamalarını resen durdurdu. Bu ileride yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bu eylemler, kadro fazlası öğretmenlerin Bakanlık tarafından direk atama yetkisinin Bakanlık tarafından kullanılmadığı sürecini sağlamıştır. Bakanlığın atamaları durdurmasıyla ‘Proje Okulları’nın bir alakası yok. Projede geri adım atılmadı. Türkiye’de eğitimden memnuniyetsizlik ve eşitsizlik var. Anayasaya göre eşitsizliği sağlamakla hükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı eşitsizliğin kaynağı oldu. Laik eğitim sağlamakla hükümlü Bakanlık, aykırı uygulamaların yolunu açıyor” diye konuştu.

'Çoğulcu Türkiye'

Sosyolog Doç. Dr. Özkan Yıldız ise eylemlerin yansımasını açıkladı. Yıldız, şunları söyledi: “Kalabalıkların sınıfsal, kimlik ve kültürel yapılarına yapılarına bakıldığında çoğulcu Türkiye’yi orada görüyoruz. Farklı sosyal sınıflardan, insanlardan veya farklı partilerden gelmiş, geniş, çoğulcu ve renkli kitlenin meydanlarda hak, hukuk ve adalet için toplandığını görmekteyiz. Bunu sadece bir CHP’nin çağrısıyla kalabalık olmanın ötesinde daha sınıfsal duyarlılıkları yüksek, haksızlıklara karşı çıkan gençliği Türkiye’de olup biten olumsuzluklara karşı veya geleceğine kaygı duyan insanların oluşturduğu kalabalık olarak görmeliyiz.”

'Delilsiz yargılama'

Programın diğer konuğu ise CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz oldu. CHP'li Karakoz, gazetecilerin Ekrem İmamoğlu hakkında delil olmadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Karakoz, “ Ergenekon ve balyoz dönemlerinde olan hakim, savcı ve gazetecileri tekrar bu dönemde tekrar görüyoruz. Şimdiki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı daha önce Bakan yardımcısıydı. Şimdi ise tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirmiş bir kişi olarak görev yapıyor. O da operasyonlar yapıyor şu anda. FETÖ döneminde olduğu gibi gizli tanıklar var, sahte deliller var, baskı var. AK Partili belediye başkanlarının dokunulmazlıkları var. AK Parti’nin 23 yıldır iktidarlığı döneminde yargılanan bir tane AK Partili belediye başkanı, siyasetçi yok. Sabah 4‘de evi basılan yok. Hukuk devleti herkese eşit davranmayı emrediyor. Ama ne yazık ki AK Parti haricindeki herkes yargılanıyor, sorgulanıyor. Ama AK Partililer yargılanıp sorgulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararını dahi Meclis’te okutmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen bir milletvekilin güvencesi yok. Televizyonlarda delil olmamasına rağmen insanlar hakkında hüküm veren, itibarsızlaştıran kişiler soruşturmaya tabi tutulmalı” ifadelerini kullandı.