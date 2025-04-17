Aliağa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘KYME Satranç Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin dört bir yanından satranç tutkunları, 10-11 Mayıs tarihlerinde kıyasıya bir mücadeleye girecek. Katılımcılar, başvurularını 18 Nisan – 9 Mayıs tarihlerinde www.izmir.tsf.org.tr adresinden yapabilecek.

19 Mayıs’ta Aliağa’da satranç heyecanı

Aliağa Belediyesi, 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlamak amacıyla düzenleyeceği ‘KYME Satranç Turnuvası’ için hazırlıklarını sürdürüyor. Turnuva, Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve iki gün sürecek. Satranç tutkunları, dereceye girebilmek için birbirinden zorlu rakiplere karşı yarışacak.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Turnuvaya, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek olan yüzlerce sporcu katılacak. 2024-2025 yılı geçerli vizesine sahip olan ve 2018 ve öncesi doğan satranç oyuncuları turnuvaya başvuru yapabilecek. Bu yılki turnuva, Türkiye’nin her köşesinden satranç severleri Aliağa’da bir araya getirecek.

Farklı kategoride yarışma

Turnuva, dört farklı kategoride düzenlenecek. Katılım sınırlı sayıda olup, her kategoride yarışacak sporcu sayısı belirli.

8 Yaş ve Altı Kategorisi: 64 sporcu

10 Yaş ve Altı Kategorisi: 64 sporcu

14 Yaş ve Altı Kategorisi: 40 sporcu

18 Yaş ve Altı Kategorisi: 32 sporcu

Her bir kategori için ayrı bir heyecan yaşanacak ve en iyi oyuncular ödüllendirilecek.

Swiss Manager Sistemi ve ödüller

Turnuva, satranç organizasyonlarında sıklıkla kullanılan Swiss Manager yazılımı ile düzenlenecek. Turnuvanın başlangıç sıralaması, sporcuların en yüksek kuvvet derecelerine göre belirlenecek. Turnuva sonunda, her kategori için dereceye girenler madalya ve ödüllerle ödüllendirilecek

Katılım şartları ve başvuru bilgileri

Turnuvaya, geçerli TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) lisansına sahip herkes katılabilecek. Başvurular 18 Nisan – 9 Mayıs tarihleri arasında www.izmir.tsf.org.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Katılımcılar için turnuva öncesi bilgilendirme yapılacak ve organizasyon detayları internet üzerinden duyurulacak.