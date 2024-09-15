Zorlu koşullarda dev ödül

Fransa'nın ünlü La Jument deniz fenerinde 1 yıl boyunca çalışmak, dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor. Okyanusun ortasında yer alan bu fenerde, sürekli dev dalgalar ve kuvvetli rüzgarlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ancak, bu zorlu görevin bir de büyük ödülü var: Tam 1.2 milyon dolar.

Sürekli doğa ile mücadele

Deniz fenerinde çalışacak kişi, kötü hava koşulları, izolasyon ve dev dalgalarla baş etmek zorunda. Fırtınalarla sarsılan bu ikonik deniz feneri, tarihte birçok dramatik anıyla biliniyor. Bu iş, sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda ruhsal direnci de test edecek.

Cesaret isteyen bir iş

Her gün doğanın gücüne karşı mücadele ederken, sadece birkaç kişi bu görevi yerine getirebilir. Eğer cesaretiniz ve dayanıklılığınız varsa, bu ödüllü görev sizin için mükemmel bir fırsat olabilir!