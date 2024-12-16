Burdur'un Karasenir Mahallesi'nde bir evde gerçekleşen trajik olayda, 15 yaşındaki Halil Can Çavaş, av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiği ise polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Olayın detayları

Olay, merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'taki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen silahlı yaralama ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Sağlık ekipleri, 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı evde karın bölgesinden vurulmuş halde buldu. Çavaş'a olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Halil Can Çavaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan çocuklar

Olayın ardından evde bulunan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında, polis tarafından olayın nasıl gerçekleştiği hakkında soruşturma başlatıldı.