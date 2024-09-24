Burhaniye Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek Kadın Korosu kurma çalışmalarına başladı. 15 Ekim tarihine kadar sürecek kayıtlar, 25 yaş ve üstü kadınların katılımına açık olacak.

Kayıt süreci ve başvuru noktaları

Burhaniye Belediyesi, 25 yaş üstü kadınların katılabileceği Kadın Korosu için kayıtları almaya başladı. Başvurular, Belediye Hizmet Binası'ndaki Halk Masası'ndan yapılabiliyor. Kayıt süreci 15 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Başvurular için gerekli bilgiler:

Yaş sınırı: 25 yaş ve üzeri

Başvuru yeri: Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası, Halk Masası

Son tarih: 15 Ekim

Sanatın gelişimi için önemli bir adım

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kadına yönelik bu projeyi destekleyerek, "Gerek Gençlik Merkezi’ndeki kurslarımızla gerek BBKT ve yeni kurulan Kadın Koromuz ile yıl boyu Burhaniye'mizde sanat adına işler yapmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Deveciler’in açıklamaları, sanatın yerel halkın yaşamında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

80’ler ve 90’lar pop müziği ile Türk sanat müziği

Kadın Korosu, 80’ler ve 90’lar pop müziği ile Türk sanat müziği repertuarında çalışmalar yapacak. Bu da hem katılımcılar hem de dinleyiciler için zengin bir deneyim sunacak. Koronun sahne performansları, Burhaniye'de kültürel etkinliklere yeni bir soluk getirecek.

Burhaniye Belediyesi'nin Kadın Korosu, sadece müziksel bir etkinlik değil, aynı zamanda kadınların sanatsal yeteneklerini geliştirmesi ve toplumsal dayanışmanın artması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Sanatseverler, bu projenin bir parçası olmayı kaçırmamalı.