Burhaniye ve Almanya'nın Hürth şehri arasında yıllardır devam eden Kardeş Şehir Projesi, iki farklı kültürü bir araya getirmeye devam ediyor. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Almanya’dan gelen misafirleri belediyede ağırlayarak dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Kardeşlik bağları güçleniyor

2011 yılında başlatılan ve bugüne kadar pek çok kültürel alışverişin yaşandığı Hürth ve Burhaniye arasındaki bu proje, hem yerel halkın birbirine olan bağlarını güçlendirmekte hem de iki farklı kültürün birbirini daha yakından tanımasını sağlamaktadır.

Sıcak karşılama

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Hürth'ten gelen misafirleri belediye binasında karşılayarak dostane bir ev sahipliği yaptı. Belediye meclis salonunda düzenlenen törende misafirlere özel olarak hazırlanan hediyeler takdim edildi. Başkan Deveciler, konuşmasında Burhaniye’nin tarihi ve doğal güzelliklerine vurgu yaparak, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının yıllar boyu sürmesini temenni etti.

"Hürth, kardeş ilçelerimizden biri. Burhaniye’de misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burhaniye’mizin tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini tanımaları bizim için ayrıca önemli. İki ilçe arasındaki kardeşlik bağlarının uzun yıllar sürmesini temenni ediyoruz," şeklinde açıklamada bulunan Deveciler, dostluk mesajları verdi.

Kardeş şehir projesi’nin önemi

Kardeş şehir projeleri, şehirler arası kültürel ve sosyal bağların güçlenmesine katkıda bulunurken, yerel yönetimlerin de uluslararası platformlarda iş birliği yapmasına olanak tanıyor. Bu projeler, kültürel alışveriş, eğitim programları, sanat etkinlikleri ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlıyor.