İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan’ın güneyine kara operasyonlarına başladığını duyurdu. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını iki saat boyunca vurdu. Mülteci kampına düzenlenen saldırıda üçü çocuk altı kişinin hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürüyor. İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine kara saldırılarına başladıklarını belirtti.

Açıklamada operasyonların detaylarına ilişkin, “Siyasi kademenin kararı doğrultusunda, IDF birkaç saat önce Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah terörist hedeflerine ve altyapısına yönelik hassas istihbarata dayalı sınırlı, yerel ve hedefli kara saldırılarına başladı. Bu hedefler sınıra yakın köylerde bulunmakta ve İsrail'in kuzeyindeki İsrailli topluluklar için acil bir tehdit oluşturmaktadır. IDF, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuzey Komutanlığı tarafından belirlenen ve IDF askerlerinin son aylarda eğitim alıp hazırlandıkları metodik bir plana göre hareket etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri ve IDF Topçularının saldırılarla kara kuvvetlerine destek verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu operasyonlar siyasi kademenin kararı doğrultusunda onaylanmış ve gerçekleştirilmiştir. ‘Kuzey Okları’ Operasyonu durum değerlendirmesine göre ve Gazze'deki ve diğer alanlardaki çatışmalara paralel olarak devam edecektir. IDF savaşın hedeflerine ulaşmak için operasyonlarına devam etmekte ve İsrail vatandaşlarını savunmak ve kuzey İsrail vatandaşlarını evlerine geri döndürmek için gereken her şeyi yapmaktadır.”

Üçü çocuk altı kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlattı.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine sekiz hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Saldırılarda pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

İsrail ordusunun, güneyde Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yaralananların olduğu saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Munir el-Makdah'ın evi hedef alındı.

Sağlık kaynakları, kampa düzenlenen saldırıda üçü çocuk altı kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Aksa Şehitleri Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusu Makdah ile eşi Nazmiye Hamudi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.