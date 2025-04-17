Burhaniye Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Balıkesir İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Burhaniye Belediyesi Hizmet Binası içinde İŞKUR Hizmet Noktası açıldı. Yeni birim, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdamın artırılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Seçim vaadi gerçek oldu

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in seçim vaatlerinden biri olan istihdam ofisi kurulması, hayata geçirildi. 14 Nisan 2025 itibarıyla faaliyete başlayan İŞKUR Hizmet Noktası, ilçe halkına önemli kolaylıklar sunuyor.

Protokol doğrultusunda, iş arayan vatandaşların kayıt işlemleri, uygun iş pozisyonlarına yönlendirme, iş başvurularının alınması ve takibi gibi birçok hizmet belediye binasında veriliyor.

İş arayan ve işveren aynı noktada buluşacak

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni hizmet noktasının sağladığı olanaklarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımız artık ilçe dışına gitmeden İŞKUR hizmetlerine erişebilecek. Açık iş ilanları sorgulanabilecek, başvurular takip edilebilecek. Ayrıca işsizlik maaşı ve iş gücü uyum programlarına başvuru da buradan yapılabilecek. Bu noktada işverenle iş arayan arasında bir köprü olacağız.”

Yeni hizmet noktası ile birlikte özel sektördeki personel talepleri de değerlendirilerek, nitelikli iş gücünün doğru adreslere yönlendirilmesi sağlanacak.