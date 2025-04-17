İzmir Tire’deki Kuşrak Mahallesi’nde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan tümüsler, arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alındı.

İzmir’in Tire ilçesinin Kuşrak Mahallesi’nde kaçak kazı olayları sonrasında, geç klasik ve Helenistik döneme ait tümüsler ortaya çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bu bölgeler arkeolojik sit alanı olarak korunmaya alındı.

Kaçak kazı yaptıkları bölgede tümüsler keşfedildi

İzmir’in Tire ilçesinin Kuşrak Mahallesi’nde, kaçak kazı olaylarının ardından geç klasik ve Helenistik döneme tarihlenen tümüsler keşfedildi. Bu keşif, bölgenin tarihi zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bölge 3. derece sit alanı ilan edildi

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölgenin korunması gerektiğini belirleyerek, Kuşrak Mahallesi'ndeki tümüsleri içeren alanları 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan etti. Bu karar, bölgedeki tarihi değerlerin korunmasını sağlayacak.

Bilimsel araştırmalar yapılacak ve kültürel miras korunacak

Yapılan açıklamaya göre, bu alanlar artık devlet tarafından korunacak ve bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanacak. Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen bu bölgeler, hem bilimsel araştırmalar için önemli hem de kültürel mirası koruma amacı taşıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

İzmir İli, Tire İlçesi, Kurşak Mahallesi Edreddin Mevkiinde bulunan tapunun özel mülkiyete ait, sit tescil kaydı bulunmayan 102 ada, 13 parselinde kayıtlı taşımınazda gerçekleştirilen kaçak kazı olayları sonrasında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleştirilen tespit çalışması sonucunda; tespit edilen geç klasik, bellenistik döneme tarihlenen (mö. 350-300) tümülüslerin ve olası nekrololün 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliğini taşıdığı anlaşıldığından 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda ekli paftada gösterildiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2024 tarih ve 17424 sayılı kararı ile 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenen tümülüsün bu kararımızla belirlenen 1. Derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalması sebebiyle, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.03.2024 tarih ve 17424 sayılı kararın iptaline, karar eki sit tescil fişinin uygun olduğuna, Tapu Müdürlüğünce; özel mülkiyete ait 102 ada, 13 parsellerinde (kısmen) kayıtlı taşınmazın tapu sicil kayıtlarına 2863 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince "1. ve 3. derece arkeolojik sittir." şerhlerinin konularak belgeleriyle birlikte Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 2863 sayılı Kanunun 17.maddesi gereğince 3 yıl süre ile geçerli olmak koşuluyla karar eki geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygun olduğuna: Tapunun özel mülkiyete ait 102 ada, 13 parselinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen kaçak kazılara ilişkin olarak başlatıldığı anlaşılan yasal soruşturmanın sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı açısından kaçak kazı çukurunun Müze Müdürlüğü denetiminde, uygun göreceği teknik ve yöntemlerle kapatılmasına karar verildi.