Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, iki uzman çavuşun ağır yaralandığı saldırıda olayı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün (52) kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı. 10 kişi gözaltına alınırken, saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanında 23 Eylül 2023'te yaşanan silahlı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasının görüldüğü Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün (21) babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti.

Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korumaya çalıştı.

Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırgan etkisiz hâle getirildi

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ise kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırının ardından adliye binası boşaltılarak, duruşmalar ertelendi.

10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, “Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı iki kişinin ölümüne ve iki jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Tabancayı kurusıkıdan çevirmiş; polislere gözaltı

Duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, adliye binasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Kemal Ergün ve yakınlarının yanı sıra adliyede görevli bazı polis memurlarını da gözaltına aldı.

İncelemede; Kemal Ergün'ün olayda kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.

Yaralı askerlerin tedavisi sürüyor

Bu arada silahlı saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlar ile ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'un durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Öte yandan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın cenazeleri, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Aziziye Camisi'nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yayın yasağı getirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliğince talebin kabulüne karar verildi.